Українські морпіхи за тиждень знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків і два сховища боєприпасів
З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти
Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.
"Минулої доби військовослужбовці підрозділів та військових частин морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Наші артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по позиціях російських окупантів", - наголосили в українській армії.
З 13 до 19 серпня морпіхи ЗСУ знищили:
- окупантів - понад 180;
- танків - 3 од.;
- бойових бронемашин - (БМП, БТР) - 10 од.;
- самохідних артилерійських установок - 11 од.;
- причіпної артилерії - 13 од.;
- реактивних систем залпового вогню - 3 од.;
- мінометних розрахунків -19 од.;
- автомобільної техніки з боєкомплектом - 8 од.;
- командно спостережних пунктів - 2 од.;
- сховищ із боєприпасами - 2 од.
- З 24 лютого до 20 серпня Росія втратила близько 44,9 тис. військових, 4212 бронемашини, 1907 танків, 1018 систем артилерії, 3137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн і 266 РСЗВ.
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