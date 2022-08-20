Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"Минулої доби військовослужбовці підрозділів та військових частин морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Наші артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по позиціях російських окупантів", - наголосили в українській армії.

З 13 до 19 серпня морпіхи ЗСУ знищили:

окупантів - понад 180;

танків - 3 од.;

бойових бронемашин - (БМП, БТР) - 10 од.;

самохідних артилерійських установок - 11 од.;

причіпної артилерії - 13 од.;

реактивних систем залпового вогню - 3 од.;

мінометних розрахунків -19 од.;

автомобільної техніки з боєкомплектом - 8 од.;

командно спостережних пунктів - 2 од.;

сховищ із боєприпасами - 2 од.

З 24 лютого до 20 серпня Росія втратила близько 44,9 тис. військових, 4212 бронемашини, 1907 танків, 1018 систем артилерії, 3137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн і 266 РСЗВ.

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