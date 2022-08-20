Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 44,9 тис. (+200) окупантів;

танків - 1907 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 4212 (+17) од.;

артилерійських систем - 1018 (+2) од.;

реактивних систем залпового вогню - 266 (+0) од.;

засобів ППО - 141 (+0) од.;

літаків - 234 (+0) од.;

гелікоптерів - 197 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 803 (+8) од.;

крилатих ракет - 190 (+0) од.;

кораблів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3137 (+7) од.;

спеціальної техніки - 97 (+3) од.

Упродовж 19 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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