Близько 44,9 тис. військових, 1907 танків і 803 дрони: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 20 серпня Росія втратила близько 44,9 тис. військових, 4212 бронемашини, 1907 танків, 1018 систем артилерії, 803 дрони
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 44,9 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1907 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 4212 (+17) од.;
- артилерійських систем - 1018 (+2) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 266 (+0) од.;
- засобів ППО - 141 (+0) од.;
- літаків - 234 (+0) од.;
- гелікоптерів - 197 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 803 (+8) од.;
- крилатих ракет - 190 (+0) од.;
- кораблів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3137 (+7) од.;
- спеціальної техніки - 97 (+3) од.
Упродовж 19 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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