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Головна війна з Росією ЗСУ знищили склади у Чорнобаївці та Старицях, потрапили по командному пункту РФ

ЗСУ знищили склади у Чорнобаївці та Старицях, потрапили по командному пункту РФ

21 серпня, 2022 неділя
02:48
війна з Росією Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці

За добу, 20 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 230 вогневих завдань

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Українська авіація завдала 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань.

Вороже військо зменшилось на 75 рашистів, знищена корпусна самохідна гармата "Гіацинт-С", 2 ворожі танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога розвідуються.

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