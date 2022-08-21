ЗСУ знищили склади у Чорнобаївці та Старицях, потрапили по командному пункту РФ
За добу, 20 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 230 вогневих завдань
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.
Українська авіація завдала 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань.
Вороже військо зменшилось на 75 рашистів, знищена корпусна самохідна гармата "Гіацинт-С", 2 ворожі танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога розвідуються.
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