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Оновлено

Герої не вмирають: 20 лютого вшановують День Пам'яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого, 2024 вiвторок
10:50
Суспільство Герої Небесної Сотні

20 лютого 2024 року - десята річниця вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Людей, які загинули у боротьбі за ідеали демократії та європейське майбутнє

Ця дата стала символом незламної волі українського народу, його готовності боротися за свої права та гідність. Однак він є також трагічною сторінкою в історії України, коли мирні протести на Майдані перетворилися на кровопролитну боротьбу за майбутнє країни. 

20 лютого в Україні є символічно важливою датою, оскільки вона пов'язана з подіями під час Революції Гідності 2014 року. Цього дня в самому серці Києва відбулася одна з найбільш кривавих сторінок українського суспільства, протистояння між протестувальниками та силовиками режиму Віктора Януковича.

Фото: gur.gov.ua

Герої Небесної Сотні

Небесна Сотня - це 107 учасників Революції Гідності та активістів Майдану, які були вбиті. Назва "Небесна Сотня" виникла на фоні структурних одиниць Самооборони Майдану – поділу на сотні. Цей термін вперше з'явився під час прощання із загиблими на київському майдані 21–22 лютого 2014 року, коли поетесами Людмилою Максимлюк і Тетяною Домашенко були написані вірші, у яких згадувалася "Небесна Сотня". Вже згодом це словосполучення використовували в різних ЗМІ та інтернет-ресурсах.

Герої, які до останнього вдиху боролися за майбутнє держави були різні за віком, національністю, освітою, статтю, релігійними та політичними поглядами. Серед них були люди різних поколінь: від 82-річного Івана Наконечного до 17-річного Назара Войтовича. Всіх їх об’єднувало спільне бажання - жити у демократичній європейській країні, бути господарями на рідній землі.

Щорічно 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні відповідно до Указу Президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні". Цей день став символом вшанування людей, які віддали свої життя за вільну та незалежну Україну.

Фото: armyinform

Вшанування героїв та меморіальні комплекси

Влітку 2014 року парламент затвердив закон щодо створення нової державної нагороди під назвою "Орден Героїв Небесної Сотні". Згодом, Указом Президента № 844/2014 від 3 листопада 2014 року було затверджено Статут та дизайн цього ордена. Метою цього ордена є відзначення осіб, що проявили сміливість, патріотизм, захищали конституційні принципи демократії, права та свободи людини, а також активно здійснювали благодійну, гуманістичну та громадську діяльність в Україні, за виявлену відвагу під час подій Революції Гідності, а також за інші акти захисту незалежності, суверенітету країни.

У Києві створено Алею Героїв Небесної сотні, а у 2018 році у відновленому Будинку профспілок було відкрито Інформаційно-виставковий центр меморіального комплексу, що є частиною "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності". Також у різних містах України були встановлені пам'ятники Героям Небесної Сотні.

Родичі героїв упевнені, що пам'ять про них має бути не лише у вигляді монументів, але й повинна надихати на творчість та зміни як у собі, так і в країні. Багато з Героїв Небесної Сотні були молодими і вже досягли значних успіхів у своєму особистому, духовному та освітньому розвитку. Учасники організації "Родина Героїв Небесної Сотні" започаткували проєкт "Відзнаки Героїв" та спільно з іншими громадськими організаціями та активними громадянами реалізовують його за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Ці проєкти спрямовані на підтримку української молоді у тих сферах, де діяли або мріяли діяти наші герої.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

"Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними", - зазначив Зеленський у своєму зверненні.

Президент додав, що тоді "проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії".

"Сьогодні Україна вшановує пам’ять про подвиг Героїв Небесної Сотні. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам’ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію", - заявив він.

Очільник держави нагадав, що саме 10 років тому зробили вибір: жити лише у європейській державі. І ці події десятилітньої давності стали стимулом боротися для українського народу.

"Все це є стимулом для нас і сьогодні. Захищати свою землю. Захищати свою свободу. Захищати своє завтра. Захищати свою Україну. Слава Україні!", - наголосив президент.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
євромайдан
небесна сотня
Революція Гідності
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