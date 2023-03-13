Небезпека з Молдови є, але її можна мінімізувати, - дипломат Чалий

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Є питання не тільки щодо того, як використати контрольоване росіянами Придністров'я у війні. Там питання поки не стоїть, бо перекинути туди достатні сили в даних умовах буде дуже складно. Те, що там є в наявності - цього недостатньо, щоб вирішувати стратегічні питання. Тим не менш, дестабілізація в Молдові - перехід влади в більш проросійський режим або провокації на кордоні - це теж потребує концентрації Сил оборони України. Це відволікання наших зусиль - особливо зараз РФ це дуже потрібно. Друге - це створює та буде створювати проблеми нашим людям, які отримали прихисток в Молдову або через неї рухались далі", - зазначив він.

На думку Чалого, є багато питань, які можна нав'язати молдовському суспільству шляхом пропаганди, ІПСО та безпосередньо діями на вулицях.

"Дуже важливо, щоб ситуацію уряд та президент Молдови втримали під контролем. Друге - країни-сусіди, Румунія мали б зіграти більшу стабілізаційну роль в цій ситуацію. Не знімаю з України відповідальність - попри війну Молдова важлива країна і ми будемо допомогти, але в нас багато зусиль та ресурсів ідуть на оборону на інших фронтах. Ключове питання - зберегти статус-кво і не допустити провокацій Росії. Друге - звісно Молдові вирішувати, але це ненормальна ситуація, коли на твоїй території перебувають неконтрольовані військові склади і війська іншої країни незаконно. Це комплекс питань - небезпека звідти є. Я вважаю, можна її мінімізувати", - підсумував дипломат.