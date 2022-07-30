Небо країн Балтії буде під захистом винищувачів Німеччини, Угорщини та Італії, - НАТО
З понеділка, 1 серпня, німецькі, угорські та італійські винищувачі розпочнуть повітряне патрулювання над Балтійським регіоном у рамках місії НАТО з контролю за повітряним простором
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт НАТО.
Зазначається, що у найближчі місяці чотири угорські винищувачі JAS-39 і близько вісімдесяти осіб керуватимуть місією з авіабази Шяуляй в Литві, тоді як чотири німецькі літаки Eurofighter вилітатимуть з Емарі в Естонії. До них приєднаються італійські винищувачі Eurofighter, які базуються в Мальборку, Польща.
"Повітряна поліція НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу в дії, — сказала речниця НАТО Оана Лунгеску, – У той час, коли європейська безпека була фундаментально змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди пильні".
Нові контингенти замінили бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулювали регіон з квітня. Після кількох місяців у Шяуляї літаки ВПС Чехії продовжать свою дислокацію впродовж літа. Союзники по черзі охороняли небо над Естонією, Латвією та Литвою після того, як вони приєдналися до НАТО в 2004 році, оскільки ці три країни не мають власних винищувачів.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО ще більше посилив повітряне патрулювання в східній частині Альянсу, додавши додаткові літаки.
Згідно з місією НАТО з контролю за повітрям, винищувачі піднімаються в небо, коли літаки поблизу повітряного простору Альянсу не дотримуються належних процедур пілотування. Літаки швидкого реагування НАТО готові злетіти протягом декількох хвилин, щоб перехопити будь-який літак, який може загрожувати повітряному простору Альянсу.
- Нагадаємо, країни Балтії хочуть, щоб НАТО удесятеро збільшило присутність в регіоні
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