Недопуск невакцинованих освітян до роботи в школі є незаконним, – освітній омбудсмен
Недопущення невакцинованих педагогічних працівників до роботи в школі є незаконним
Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
"З 5 серпня 2021 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року №787. Тепер якщо в навчальному закладі провакцинувалися лише 20% працівників – у "жовтому", "помаранчевому", "червоному" рівнях епідемічної безпеки такий заклад буде зобов'язаний працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні пресслужби омбудсмена.
Зазначається, що вакцинований працівник навчального закладу не лише сам набагато менше ризикує та значно краще захищений від важкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів.
"Заклади не в "зеленій" зоні, в яких 80% працівників не будуть вакциновані, повинні працювати дистанційно. Тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше", - сказав він.
Також Горбачов заявляє, що вакцинація педагогічних працівників не є обов'язковою і, як і для решти громадян, вона залишається добровільною.
"Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", - наголосив омбудсмен.
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