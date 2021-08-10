Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус Недопуск невакцинованих освітян до роботи в школі є незаконним, – освітній омбудсмен

Недопуск невакцинованих освітян до роботи в школі є незаконним, – освітній омбудсмен

10 серпня, 2021 вiвторок
18:48

Недопущення невакцинованих педагогічних працівників до роботи в школі є незаконним

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"З 5 серпня 2021 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року №787. Тепер якщо в навчальному закладі провакцинувалися лише 20% працівників – у "жовтому", "помаранчевому", "червоному" рівнях епідемічної безпеки такий заклад буде зобов'язаний працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні пресслужби омбудсмена.

Зазначається, що вакцинований працівник навчального закладу не лише сам набагато менше ризикує та значно краще захищений від важкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів.

"Заклади не в "зеленій" зоні, в яких 80% працівників не будуть вакциновані, повинні працювати дистанційно. Тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше", - сказав він.

Також Горбачов заявляє, що вакцинація педагогічних працівників не є обов'язковою і, як і для решти громадян, вона залишається добровільною.

"Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", - наголосив омбудсмен.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
освіта
школа
Вакцинація
Читайте також:
9 серпня, 2021 понедiлок
В Україні оголосили штормове попередження на 10 серпня
9 серпня, 2021 понедiлок
"Вірять діям і їх наслідують": Княжицький заявив, що спортсменка Магучіх обійнялась з російською легкоатлеткою через приклад антиукраїнських дій влади
Лукашенко
9 серпня, 2021 понедiлок
"Усіх не перевішаєш": Лукашенко прокоментував загибель Шишова у Києві
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.7
    Купівля 26.7
    Продаж 26.94
  • EUR
    Купівля 31.27
    Продаж 31.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
10 серпня
20:36
Греція евакуйовує ще 12 населених пунктів через пожежі
20:24
Фірташ
"Через фінансування тероризму в Україні": Держгеонадра анулювала права компанії Фірташа на користування надрами
20:02
В Мінську чоловіка арештували на 12 діб за дитячий малюнок у вікні: суддя цікавилась, чому він не отримав на це дозвіл
19:48
Олександр Ткаченко
Ткаченко про ситуацію з дрифтом на Софійській площі: є приводом, щоб Мінкульт мав важелі накладати штрафи чи заборону
19:42
Інфографіка
"Колос" - "Шахтар" Караганда
"Колос" програв "Шахтарю" з Караганди у серії пенальті та вилетів з Ліги конференцій
19:28
Анатолій Трубін
"Шахтар" - "Генк": склад українців на матч Ліги чемпіонів
19:20
"Поки ніхто не промовляє слово "заручник", все йде якнайкраще": адвокат Новіков порівняв затримання СБУ Чауса з викраденням у Білорусі Протасевича
19:19
Конституція Пилипа Орлика
В Україну привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика
18:55
ДНР
Вбивство трьох ув’язнених в ОРДЛО: прокуратура відкрила кримінальне провадження
18:50
Зрадила присязі, писала "закони" для "ЛНР": судді з Луганщини оголосили підозру у низці антидержавних злочинів
18:42
Вже 37 держав: участь у саміті Кримської платформи підтвердили ще три країни
18:41
Інфографіка
Алан Патрік
"Шахтар" - "Генк": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
18:31
вакцинація
У Харкові відкрили три нових пункти масової вакцинації
18:27
Артур Товмасян
За підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради Товмасяна внесли 3 млн грн застави
18:10
молодик спалив прапор
На Черкащині п'яний молодик спалив прапор України, його затримали
18:09
TikTok
TikTok став найпопулярнішим додатком у світі, випередивши Facebook
17:45
вакцина
У МОЗ дозволили вакцинувати разом із колективами й родичів працівників
17:43
ООС
У зоні ООС окупанти поранили трьох українських військових, один - у тяжкому стані
17:38
Туркменістан інтернет
У Туркменістані бажаючих підключити інтернет змушують присягати на Корані, що вони не користуватимуться VPN
17:07
сепар
Окупанти на Донбасі відпрацювали наступ танкових підрозділів з підтримкою артилерії, - розвідка
16:54
Ліонель Мессі
Офіційно: Мессі став гравцем ПСЖ
16:50
українці
Держстат склав портрет середньостатистичного українця: вага, зріст, освіта
16:50
Колос
"Шахтар" Караганда - "Колос": букмекери назвали фаворита вирішального матчу у Лізі конференцій
16:40
Ліонель Мессі і Неймар
Знову разом, - найдорожчий футболіст в історії Неймар підтвердив трансфер Мессі в ПСЖ
16:39
хабар
Нацполіція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації на мільйонних розкраданнях
16:31
МЗС України викликало "на килим" тимчасового повіреного Білорусі
16:31
Наталка Діденко
Дощі з грозами та спека: прогноз від синоптика Наталки Діденко на 11 серпня
16:04
У сирійській Латакії поруч з військовою базою росіян прогримів вибух на танкері
16:01
Руслан Костишин
"Шахтар" Караганда - "Колос": склад українців на вирішальний матч у Лізі конференцій
16:01
СБУ затримала
Готували низку терактів: СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР"
15:58
Сергій Марченко
Мінфін працює над оновленням програми доступних кредитів "5-7-9", - Марченко
15:58
У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті: постраждало 5 робітників
15:56
Ліонель Мессі
Дружина Мессі показала, як летить з аргентинцем підписувати контракт з ПСЖ. ФОТО
15:48
Латвія оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів на білоруському кордоні
15:47
SpaceX
SpaceX спільно з канадським стартапом планує запустити запустити в космос супутник для трансляції реклами
15:29
У Перемишлі почали пошукові роботи біля Українського військового цвинтаря, проігнорувавши українських фахівців
15:05
На Софійській площі в Києві автівки влаштували дрифт
На Софійській площі в Києві автівки влаштували дрифт: КМДА поскаржилась до поліції
15:02
Сергій Шкарлет
Шкарлет заявив, що в Україні вакциновано до 35% шкільних вчителів
14:59
5G
Держспецзв'язок проведе дослідження для розгортання мереж 5G в Україні
14:43
Юлія Кузьменко
Обвинувачена у справі Шеремета дитячий кардіохірург Кузьменко вперше з 2019 року повернулася до операційної
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV