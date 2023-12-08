Недоукомплектування до 35%: в окупованому Криму виник дефіцит "поліцейських"

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що дефіцит виник через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, оскільки так званих поліцейських відправляють на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей, аби покрити недоукомплектування там.

"При цьому значна кількість відряджених поліцаїв померли, захищаючи режим Путіна. Ворог вимушений знижувати критерії, необхідні для відбору поліцаїв, та відряджати на півострів поліцаїв з Кубані, які відмовляються їхати на Херсонщину та Запоріжжя, адже на півострові безпечніше", - йдеться у повідомленні.