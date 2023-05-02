В окупаційних адміністраціях дефіцит комплектування сягає 90%, - Спротив
Російські окупаційні органи виконавчої влади на тимчасово окупованих територіях мають проблеми з укомплектуванням своїх структурних підрозділів
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни не можуть укомплектувати структурні підрозділи окупаційних органів виконавчої влади на тимчасово окупованих територіях", - пише відомство.
Повідомляється, що в деяких випадках недоукомплектування сягає 90%.
Це пов'язано з тим, що росіяни відмовляються працювати на тимчасово окупованих територіях України через ризики та невизначеність долі регіону. Місцеве населення також переважно або залишило області, або не бажає співпрацювати з рашистами.
Через це окупаційним адміністраціям не вдається повноцінно запустити свою роботу, і росіяни змушені шукати кадрові ресурси в інших регіонах.
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