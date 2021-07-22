Негода в Україні: дві людини загинули, семеро госпіталізовано
В Україні в результаті падіння дерев загинуло дві людини та сім госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинуло 2 особи та 7 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби, 21 липня, пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб.
Зокрема, вчора у місті Дружківка та місті Костянтинівка Донецької області внаслідок падіння дерев одна людина загинула та сім потрапили в лікарні.
Крім того, ще одна людина загинула внаслідок падіння конструкцій даху у селі Мусіївка Міловського району Луганської області.
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