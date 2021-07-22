Негода в Україні: дві людини загинули, семеро госпіталізовано

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



"На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинуло 2 особи та 7 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби, 21 липня, пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб.

Зокрема, вчора у місті Дружківка та місті Костянтинівка Донецької області внаслідок падіння дерев одна людина загинула та сім потрапили в лікарні.

Крім того, ще одна людина загинула внаслідок падіння конструкцій даху у селі Мусіївка Міловського району Луганської області.