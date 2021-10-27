"Немає і не буде": Шмигаль розповів про примусову COVID-вакцинацію в Україні
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні немає і не буде примусової вакцинації від COVID-19, оскільки це є протизаконно
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"У нас немає примусової вакцинацїі і не буде: це протизаконно, цього немає ніде у світі", - цитує агентство слова Шмигаля.
За його словами, аби до кінця року Україна встигла провакцинувати більшість дорослого населення як мінімум першою дозою, за планом у тиждень має вакцинуватися щонайменше 1,5 млн людей. Однак існує також невеликий розрив між першою і другою дозою.
Водночас, прем'єр назвав темпи вакцинації в Україні "хорошими, які не хочеться сповільнювати".
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