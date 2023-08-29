Немає ідеальної зброї. Це війна ресурсів
Світ не виготовляє стільки зброї та боєприпасів, скільки нам потрібно для Перемоги
Нам дають F-16. Пілоти будуть навчені, інфраструктура підготовлена.
Але суспільство знову сподівається на якусь ідеальну зброю, яка принесе Перемогу.
Немає ідеальної зброї.
Як свого часу молились на джавеліни, а потім на Цезарі та Краби, а потім на Хаймарси та Seeshadow, Патріоти та Гепарди, потім на Леопарди та Бредлі тощо... Ця війна поглинає все.
Стоїть питання у кількості надаваного, витраченого, можливості виробництва нового озброєння, ремонту та забезпечення в логістиці, інфраструктурі. А також навчених розрахунків та техніках.
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А ще є питання в тактиці застосування та забезпеченні бою.
Ця возня, війна, надовго. Світ не виготовляє стільки зброї та боєприпасів, скільки нам потрібно для Перемоги.
А тому маємо мати локалізацію виробництва своєї зброї, мати інтернаціональне виробництво боєприпасів, а ремонт техніки тут.
Маємо мати свою зброю:Стугни, Нептуни, Корсари, Богдани, Лелеки, Буковелі, Ноти — перераховувати можна довго.
Наша війна потребує глобальних ресурсів, як матеріальних, фінансових так і управлінських.
Ця війна — війна ресурсів.
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Ми не можемо втрачати жодного інженера в Чернігові, жодного інженера мобілізованого піхотинцем, жодного підприємства, що ефективно завозить або виробляє зброю, жодну копійку, що іде на артилерійський постріл чи безпілотник — неефективно.
Інакше ми програємо війну, а отже помремо як країна. А маємо перемогти.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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