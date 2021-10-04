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"Немає предмету для серйозного коментування": в ОПУ відреагували на розслідування щодо можливих офшорів Зеленського

4 жовтня, 2021 понедiлок
15:24
Суспільство ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у фільмі-розслідуванні "Слідство.інфо" про президента Володимира Зеленського та пов'язані з ним офшорні компанії "немає нічого компрометуючого"

Про це він повідомив у коментарі Бабелю.

"На мій погляд, тут немає предмету для серйозного коментування. Тому що вся ця інформація вже публікувалася раніше практично в повному обсязі, отримала належні відповіді й абсолютно жодного відношення не має до бюджетних грошей або державних посад", — наголосив Подоляк.

Так, він вважає показовим те, що вся історія охоплює період до очолення Зеленським держави.

"Це надзвичайно важливо. Фактично, журналісти ще раз підтвердили безумовне виконання президентом антикорупційних норм національного законодавства", - сказав Подоляк.

В ОПУ також вважають, що бізнес-практики в Україні 2000-х і першої половини 2010-х років вимагали юридичних інструментів для захисту власності від "агресивних дій тодішньої держави".

"По-третє, "Студія Квартал 95" завжди була і залишається прозорим бізнесом, функціонування якого навіть теоретично не може викликати юридичних претензій. Більш того, цей бізнес ніколи не мав навіть найменшого відношення до державних фінансів або державних регуляторних органів. Захищати цей бізнес в умовах тодішньої влади Януковича та інших корумпованих діячів було цілком зрозумілим завданням", — заявив він.

За словами Подоляка, саме за президента Зеленського стало можливим як вручення підозр ексменеджерам ПриватБанку й інших "сумнівних" фінустанов, так і прийняття спеціального законодавства — банківського, антиофшорного і податкового, яке робить економічні процеси прозорими та інтегрує Україну в глобальну систему контролю фінансових коштів.

"Ну й нарешті, по-пʼяте, практично вся ця інформація вже використовувалася опонентами Володимира Зеленського під час виборчої кампанії 2019 року. Ні тоді, ні тим більше зараз у цій інформації немає нічого компрометувального...", - додав він.

  • Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський.
  • 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Офшор 95" журналістів "Слідство.Інфо", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. 
  • Згодом, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування щодо можливих офшорів президента України Володимира Зеленського.

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політика
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Михайло Подоляк
ОПУ
Слідство.інфо
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