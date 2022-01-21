"Немає ресурсів": член фінкомітету Ради Ніколаєнко про запровадження "економічного паспорта українця"
Нардеп, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко заявив, що Україна не має фінансових можливостей для запровадження програми "економічний паспорт" через глибоко дефіцитний бюджет та зростаючі борги
Про це пише РБК-Україна.
За словами депутата, подібні програми працюють в державах, які мають профіцитний бюджет, зазвичай, за рахунок високих доходів від видобутку природних ресурсів - нафти або газу, або надлишковий обсяг золотовалюних запасів, які формуються через постійно позитивне сальдо торгового балансу. Україна не має таких передумов.
"У нас глибоко дефіцитний бюджет і у нас від’ємне сальдо торгового балансу протягом всіх останніх років. Ми експортуємо сировину. Тому виходячи з цього - враховуючи борг, співвідношення боргу, який зростає - з сайту Мінфіну ми бачимо, що тільки порівняно з 2019 роком вони збільшили співвідношення боргу до ВВП з 44% до 53,9%. За 2021 рік вони ще не опублікували, але він точно не зменшився. Отже, це питання номер один, що в нас немає ресурсів", - пояснив Ніколаєнко.
Він наголосив на необгрунтованості фінансово-економічних розрахунків, які підготували для запровадження "економічного паспорта".
"Єдине, що є у нас у пункті №5 пояснювальної записки, зазначено, що перший річний внесок - 21,8 млрд грн. А далі будемо фантазувати. На робочій групі, яка відбулася 18 січня Мінекономіки презентувало обгрунтовані (в лапках, я підкреслюю) розрахунки до проекту, які спрогнозувало без Нацбанку курс гривні до долара, без Міненергетики - надходження рентних платежів. І без Мінфіну спрогнозувало ставки по ОВДП і взагалі не заклалти інфляцію. Це стосовно того, як ми пальцем в небо хочемо тикнути", - зазначив він.
Як повідомив нардеп, значні кошти йтимуть на утримання Фонду майбутніх поколінь, який у 2037 році, коли будуть здійснюватись перші виплати дітям, складатиме 1,8 трлн грн. Так, щорічні виплати на утримання Фонду в перший рік - 60 млн грн, а до 2037 року - 154 млн грн.
Ніколаєнко наголосив на неприпустимості дискримінації дітей за віком народження, адже "економічний паспорт" отримають ті, хто народився з 1 січня 2019 року.
На думку нардепа, цей законопроєкт не може бути підтриманий Верховною Радою.
"Чому з 2019 року, якщо в Конституції чітко сказано, що не може бути дискримінована за різними ознаками. Чим діти, 2018 року гірші за дітей 2019 року?" - сказав він.
- Нагадаємо, 6 грудня 2021 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про "економічний паспорт українця", відповідно до якого плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей - громадян України.
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