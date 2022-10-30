Немає сумніву, що росіяни підуть у наступ на запорізькому чи херсонському напрямках, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що запорізький і херсонський напрямки мають бути під ретельною увагою Збройних Сил України, оскільки неясно, де саме противник піде у наступ
Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.
"Не треба забувати, що Південь для РФ є досить важливим, і ми повинні бути уважними і тут, і на запорізькому напрямку. Ці два напрямки – запорізький і херсонський – мають бути під ретельною увагою ЗСУ, оскільки неясно, де противник піде у наступ. А те, що він піде у наступ, я не сумніваюся, бо командувача замінили на Суровікіна не просто, щоб він можливо відводив війська, а щоб він показав якийсь результат", - сказав Роман Костенко.
Полковник СБУ зазначив, що українські військові повинні бути насторожі, оскільки наступ російських окупантів може статися на одному з двох напрямків.
"Я думаю, що ракетні удари – це не результат, це будь-хто міг зробити, дати команду на терористичні акти, а от захоплення територій від Суровікіна чекають. Тому нам треба бути уважними. І Південь важливий для РФ, і закріпитися вверх по Дніпру для росіян теж важливо. Тому маємо бути обачними", - додав він.
- У суботу, 8 жовтня 2022 року, російський міністр оборони Сергій Шойгу змінив відповідального за проведення "спеціальної військової операції" (СВО) проти України. Він поставив генерала Суровікіна на чолі окупаційних сил в Україні.
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