Про це повідомило російське державне інформагенство РІА "Новості".

"Рішенням міністра оборони командувачем Об'єднаного угрупування військ у районі проведення СВО призначено генерала армії Сергія Суровікіна", - йдеться у повідомленні.

Суровікіну 11 жовтня виповниться 66 років. Народився у Новосибірську.

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Починаючи з 2017 року, очолював Повітряно-космічні сили РФ.

Генерал армії країни-агресора Сергій Суровікін відомий тим, що силою придушував виступи противників ДКНС в серпні 1991 року й до війни з Україною брав участь у каральних операціях проти народів Чечні та Сирії.

Сергій Суровікін

Саме Суровікін в званні капітана командував колоною БМП, під колесами якої в ніч з 20 на 21 серпня 1991 року в Москві загинули мирні протестувальники Дмитро Комарь, Ілля Кричевський та Володимир Усов.

1995 року військовий суд Московського гарнізону засудив Суровікіна до умовного позбавлення волі терміном на 1 рік за незаконний збут зброї та боєприпасів.

Втім, ці обставини не завадили Сергію Суровікіну зробити успішну кар'єру в російській армії, адже він проявив себе з потрібного для Кремля боку під час війни з Чеченською Республікою Ічкерія та противниками диктатора Башара аль-Асада в Сирії.

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