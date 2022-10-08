Вбивав москвичів під час заколоту 91 року, чеченців та сирійців. Шойгу поставив генерала Суровікіна на чолі окупаційних сил в Україні
У суботу, 8 жовтня 2022 року, російський міністр оборони Сергій Шойгу змінив відповідального за проведення "спеціальної військової операції" (СВО) проти України
Про це повідомило російське державне інформагенство РІА "Новості".
"Рішенням міністра оборони командувачем Об'єднаного угрупування військ у районі проведення СВО призначено генерала армії Сергія Суровікіна", - йдеться у повідомленні.
Суровікіну 11 жовтня виповниться 66 років. Народився у Новосибірську.
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Починаючи з 2017 року, очолював Повітряно-космічні сили РФ.
Генерал армії країни-агресора Сергій Суровікін відомий тим, що силою придушував виступи противників ДКНС в серпні 1991 року й до війни з Україною брав участь у каральних операціях проти народів Чечні та Сирії.
Сергій Суровікін
Саме Суровікін в званні капітана командував колоною БМП, під колесами якої в ніч з 20 на 21 серпня 1991 року в Москві загинули мирні протестувальники Дмитро Комарь, Ілля Кричевський та Володимир Усов.
1995 року військовий суд Московського гарнізону засудив Суровікіна до умовного позбавлення волі терміном на 1 рік за незаконний збут зброї та боєприпасів.
Втім, ці обставини не завадили Сергію Суровікіну зробити успішну кар'єру в російській армії, адже він проявив себе з потрібного для Кремля боку під час війни з Чеченською Республікою Ічкерія та противниками диктатора Башара аль-Асада в Сирії.
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