Немає значення, де вони розташовані: експосол США заявив, що Україна може бити по російській артилерії на території РФ
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що ЗСУ можуть бити по російській артилерії навіть на території РФ
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, - це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані - в Україні або Росії", - каже Вільям Тейлор.
За словами дипломата, російська артилерія, яка стріляє з території РФ, виправдано буде ціллю для ураження.
"США мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї. Системи HIMARS та MLRS - це гарний хід, добре, що адміністрація ухвалила таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо. Сполучені Штати мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо", - заявив Вільям Тейлор.
Тейлор наголосив, що Росія також має великий арсенал, яким завдає значних ударів по українських позиціях.
- В МВС вважають, що Україні для того, щоб відбити Донбас, потрібно зайти на територію Росії.
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