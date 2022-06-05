Про це повідомляє "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, - це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані - в Україні або Росії", - каже Вільям Тейлор.

За словами дипломата, російська артилерія, яка стріляє з території РФ, виправдано буде ціллю для ураження.

"США мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї. Системи HIMARS та MLRS - це гарний хід, добре, що адміністрація ухвалила таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо. Сполучені Штати мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо", - заявив Вільям Тейлор.

Тейлор наголосив, що Росія також має великий арсенал, яким завдає значних ударів по українських позиціях.

В МВС вважають, що Україні для того, щоб відбити Донбас, потрібно зайти на територію Росії.

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