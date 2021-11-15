Неналежна оборона країни в умовах збройної агресії: ТСК визначила попередні причини Іловайської трагедії

Про це йдеться у проміжному звіті ТСК.

"ТСК вважає що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни в умовах збройної агресії", - йдеться у звіті.

Серед чинників, які зумовили трагічні події, ТСК називає той факт, що керівництво держави не запровадило воєнний стан у країні.

"Чинники, які значною мірою зумовили іловайські події: невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями, помилкові кадрові рішення і дії військово політичного керівництва країни, невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповування та організації "зеленого коридору" для виводу українських військ з оточення", - зазначила ТСК.







Іловайська трагедія мала як військові, так і важкі політичні наслідки: вона стала фоном підписання Мінських домовленостей.



Також у висновках зазначається, що попередня комісія намагалася розслідувати це питання. Однак, керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ системно блокували роботу.