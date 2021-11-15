Неналежна оборона країни в умовах збройної агресії: ТСК визначила попередні причини Іловайської трагедії
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради назвала попередні причини, які призвели до Іловайської трагедії
Про це йдеться у проміжному звіті ТСК.
"ТСК вважає що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни в умовах збройної агресії", - йдеться у звіті.
Серед чинників, які зумовили трагічні події, ТСК називає той факт, що керівництво держави не запровадило воєнний стан у країні.
"Чинники, які значною мірою зумовили іловайські події: невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями, помилкові кадрові рішення і дії військово політичного керівництва країни, невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповування та організації "зеленого коридору" для виводу українських військ з оточення", - зазначила ТСК.
Іловайська трагедія мала як військові, так і важкі політичні наслідки: вона стала фоном підписання Мінських домовленостей.
Також у висновках зазначається, що попередня комісія намагалася розслідувати це питання. Однак, керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ системно блокували роботу.
- Як повідомлялося раніше, Офіс генпрокурора не встановив причинно-наслідковий зв'язок між діями українського військового командування і загибеллю бійців АТО під час боїв за Іловайськ в 2014 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.18
Купівля 26.18Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 29.88Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе