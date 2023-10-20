Необхідно формувати автономні снайперські групи - вони виконують величезну кількість завдань, - снайпер ЗСУ Чорноморець

Про це він заявив у етері "Еспресо".

"Є позитивна динаміка в тому, що держава, а також західні партнери готують і здійснюють перепідготовку великої кількості снайперів. Тобто, велику кількість снайперів готують в Україні й на Заході і також неформально ми стараємось проводити перепідготовку снайперів. І відповідно ось ті снайпери, яких ми забезпечуємо, нам передали 216 гвинтівок і також 160 гвинтівок державних ми змогли поставити в стрій, вони тепер більш ефективно використовуються, тому що ми кращі приціли на них поставили", - зазначив він.

Снайпер додав, що в цілому це більше ніж 350 снайперів зараз користуються їхньою допомогою. Але просто підготувати людей не достатньо, Чорноморець додав, що необхідно вивчати методичку 21 року "Досвід використання снайперських груп Силами спеціальних операцій на основі досвіду АТО", де йдеться про те, що необхідно створювати бойові підрозділи від 6 до 10 снайперів, які були б забезпечені повноцінним прикриттям і розвідників, і дронів.

"Все дуже залежить від того, наскільки досвідчені люди очолюють ці снайперські групи й наскільки вони ініціативні й можуть використати цей величезний інструментарій", - зазначив він.

Також Чорноморець зауважив, що на деяких ділянках фронту є хороші снайпери, але "командування не може зрозуміти, що їх треба в автономні групи формувати, щоб вони могли працювати".

"Зараз скрізь: на Півдні, на Сході, де функціонують ці групи - вони виконують величезну кількість завдань, особливо під Куп'янськом. Зараз найнебезпечніша ситуація, навіть небезпечніша, ніж під Авдіївкою. І ми велику кількість хлопців з Херсонського та інших напрямків перекидаємо туди і є результати. Люди автономно діють й можуть діяти в складі снайперської пари", - сказав снайпер.