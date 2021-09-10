Непереможний українець Сіренко нокаутував росіянина в першому раунді
Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко нокаутом переміг росіянина Олександра Устінова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українець Владислав Сіренко захищав свій пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) Asia в бою проти росіянина Олександра Устінова.
26-річному українцю вистачило одного раунду, щоб перемогти 44-річного росіянина. Сіренко провів потужну атаку і вчасно добив суперника після шквалу ударів. В результаті - перемога нокаутом.
Для Владислава Сіренка це був 18-й бій на профі-рингу (прим. - 15 достроково).
До 2014 року Устінов виступав за Білорусь та представляв промоутерську компанію братів Віталія та Володимира Кличків - K2 Promotions. Після розриву з українською компанією прийняв російське громадянство.
- Нагадаємо, 7 вересня Владислав Сіренко заявив, що обрав у суперники росіянина Олександра Устінова через його великий досвід.
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