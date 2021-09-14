"Несхожа на інших": співзасновник Apple Возняк оголосив про запуск космічної компанії
Американський підприємець і винахідник Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії "Privateer Space"
Про це він написав в Twitter.
Возняк заявив, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.
У ролику на YouTube мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.
Мета компанії - щоб космос став безпечним і доступним для всього людства.
Про плани буде розказано на технологічній конференції AMOS цьогго місяця.
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