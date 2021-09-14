"Несхожа на інших": співзасновник Apple Возняк оголосив про запуск космічної компанії

Про це він написав в Twitter.



Возняк заявив, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.

У ролику на YouTube мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.

Мета компанії - щоб космос став безпечним і доступним для всього людства.

Про плани буде розказано на технологічній конференції AMOS цьогго місяця.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021