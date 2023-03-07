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Головна війна з Росією Нестача високоточної зброї може підштовхнути РФ до купівлі ракет у Ірану, попри погрози США, - FT

Нестача високоточної зброї може підштовхнути РФ до купівлі ракет у Ірану, попри погрози США, - FT

7 березня, 2023 вiвторок
01:49
війна з Росією Іранська ракета Fateh-110

Росія утримується від закупівлі балістичних ракет в Ірану побоюючись, що після цього США почнуть постачати Україні далекобійну зброю

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників країн Заходу.

За даними видання, Іран, який постачає російській армії сотні безпілотників, готовий до подальшої військової співпраці, у тому числі до постачання балістичних ракет. Зокрема, зазначає газета, Москва і Тегеран уже розглядали можливість обміну сучасних російських озброєнь на іранські балістичні ракети, проте переговори зайшли в глухий кут через потенційні наслідки такої угоди для обох сторін.

Проте західні чиновники вважають, що РФ може змінити свою позицію щодо іранських ракет, оскільки нестача власних високоточних боєприпасів стає дедалі гострішою.

Москву може придбати іранські ракети, наприклад, "Фатех-113" і "Зульфікар", з радіусами дії 500 і 700 км відповідно.

Водночас військові експерти зазначають, що країни Заходу не мають ефективних важелів впливу на Іран, які б дозволили не допустити подібної угоди, оскільки країна і так перебуває під західними санкціями.

"Іран – одна з небагатьох країн, готових продавати зброю Росії", - сказав представник міністерства оборони США.

Проте Іран продовжує категорично заперечувати факт постачання будь-якої зброї до Росії.

  • Нагадаємо, Іран постачає Росії безпілотними, проте українські сили оборони уже навчились їх вправно збивати. До того ж Росія зараз відчуває брак "Шахедів". Під час останнього удару у ніч з 5 на 6 березня зафіксовано 15 пусків ударних БпЛА. 13 "шахедів" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Іран
санкції проти Росії
США
ракетний удар
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