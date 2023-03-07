Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників країн Заходу.

За даними видання, Іран, який постачає російській армії сотні безпілотників, готовий до подальшої військової співпраці, у тому числі до постачання балістичних ракет. Зокрема, зазначає газета, Москва і Тегеран уже розглядали можливість обміну сучасних російських озброєнь на іранські балістичні ракети, проте переговори зайшли в глухий кут через потенційні наслідки такої угоди для обох сторін.

Проте західні чиновники вважають, що РФ може змінити свою позицію щодо іранських ракет, оскільки нестача власних високоточних боєприпасів стає дедалі гострішою.

Москву може придбати іранські ракети, наприклад, "Фатех-113" і "Зульфікар", з радіусами дії 500 і 700 км відповідно.

Водночас військові експерти зазначають, що країни Заходу не мають ефективних важелів впливу на Іран, які б дозволили не допустити подібної угоди, оскільки країна і так перебуває під західними санкціями.

"Іран – одна з небагатьох країн, готових продавати зброю Росії", - сказав представник міністерства оборони США.

Проте Іран продовжує категорично заперечувати факт постачання будь-якої зброї до Росії.