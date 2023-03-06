Уночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, усі знищили сили ППО
У ніч з 5 на 6 березня російські війська запустили чотири дрони по території Дніпропетровської області. Сили протиповітряної оборони знищили усі цілі
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Уночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військові з Повітряного командування "Схід" їх знищили", - пише очільник області.
Повідомляється, що це, ймовірно, були Shahed.
Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Проте після шостої години ранку рашисти відкрили вогонь по Нікополю та Червоногригорівській громаді з важкої артилерії.
Наслідки з’ясовуються, попередньо - ніхто не постраждав.
- Уночі 4 березня росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ранком - Нікополь: пошкоджено 4 будинки, лінію електропередачі й підприємство.
- Уранці 4 березня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого дві людини загинули, пошкоджено газогін, будинки та лінію електропередачі.
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