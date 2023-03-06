Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військові з Повітряного командування "Схід" їх знищили", - пише очільник області.

Повідомляється, що це, ймовірно, були Shahed.

Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Проте після шостої години ранку рашисти відкрили вогонь по Нікополю та Червоногригорівській громаді з важкої артилерії.

Наслідки з’ясовуються, попередньо - ніхто не постраждав.