Netflix будує власну ігрову студію у Фінляндії
У місті Гельсінкі, що у Фінляндії, компанія Netflix будує з нуля власну ігрову студію
Про це йдеться на офіційному сайті.
"Я радий оголосити, що ми засновуємо внутрішню ігрову студію в Гельсінкі, Фінляндія, директором якої буде Марко Ластікка. Це ще один крок у нашому баченні створення ігрової студії світового класу, яка надаватиме різноманітні чудові та глибоко захоплюючі оригінальні ігри - без реклами та покупок у програмі - для наших сотень мільйонів членів у всьому світі", - заявив віце-президент Game Studios Амір Рахімі.
Також у Гельсінкі є ще три ігрові студії, які компанія окремо відкрила з Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment. Кожна з локацій матиме свою сферу діяльності.
"Це ще ранній період, і нам потрібно ще багато працювати, щоб забезпечити чудові ігри на Netflix. Створення гри може тривати роками, тому я пишаюся тим, як ми стабільно будуємо основу наших ігрових студій протягом першого року, і з нетерпінням чекаю поділитися тим, що ми створимо в наступні роки", - додав Рахімі.
- Netflix надасть гранти на фільми трьох українських режисерів. Стрічки Сенцова, Цілик і Нікітюк фінансуватимуть за допомогою грантової програми розроблення сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці зі стримінговою платформою.
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