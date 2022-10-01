Netflix купить великий пакет українських фільмів

Про це повідомило видання Forbes.

Стало відомо, що на Netflix з’являться "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні". У грудні вийде фільм "Снайпер. Білий ворон". Окрім цього, тривають переговори про купівлю "Фокстер і Макс". Про це розповіли Forbes різні дотичні до створення цих стрічок люди.

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У вересні на стримінговій платформі уже з’явились три фільми: "Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників", доступні для перегляду на території України. Продажем цих стрічок займався медаіхолдинг "Медіа Група Україна", який планує продовжити співпрацю із Netflix.

З початку повномасштабної війни Netflix пішов із російського ринку та збільшив кількість українськомовного контенту на платформі. 30 травня американська компанія оголосила про це офіційно. Прессекретар Netflix сказав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.

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