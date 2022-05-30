Про це інформують на Barrons.

Компанія пішла з Росії через війну в Україні. Сайт і програми Netflix більше недоступні, передплатники більше не мають доступу до сервісу.

Вихід з російського ринку був оголошений в березні. Прессекретар Netflix сказав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.

У квітневому листі до акціонерів компанія Netflix заявила, що втратила 700 000 платних передплатників у результаті виходу з Росії, звинувачуючи вилучення у першому глобальному падінні передплатників за десятиліття.

Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою з 221,8 мільйонами передплатників на кінець 2021 року. Компанія входить до ряду іноземних компаній, які оголосили про призупинення діяльності або повний вихід з Росії після початку війни в Україні 24 лютого.

27 травня американський стрімінговий сервіс Netflix перестав відкриватися у користувачів з Росії без VPN.

Нагадаємо, 6 березня Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.

Пізніше сервіс прибрав свій застосунок з магазинів App Store та Google Play в Росії.

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