Американська компанія Netflix офіційно пішла з Росії
Відтепер російські абоненти не можуть скористатися послугами програми Netflix. Стрімінговий сервіс офіційно пішов з Росії
Про це інформують на Barrons.
Компанія пішла з Росії через війну в Україні. Сайт і програми Netflix більше недоступні, передплатники більше не мають доступу до сервісу.
Вихід з російського ринку був оголошений в березні. Прессекретар Netflix сказав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.
У квітневому листі до акціонерів компанія Netflix заявила, що втратила 700 000 платних передплатників у результаті виходу з Росії, звинувачуючи вилучення у першому глобальному падінні передплатників за десятиліття.
Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою з 221,8 мільйонами передплатників на кінець 2021 року. Компанія входить до ряду іноземних компаній, які оголосили про призупинення діяльності або повний вихід з Росії після початку війни в Україні 24 лютого.
- 27 травня американський стрімінговий сервіс Netflix перестав відкриватися у користувачів з Росії без VPN.
- Нагадаємо, 6 березня Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.
- Пізніше сервіс прибрав свій застосунок з магазинів App Store та Google Play в Росії.
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