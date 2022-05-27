Netflix почав блокувати користувачів з Росії

Про це повідомляє DTF.

Раніше серіали та фільми можна було дивитися з РФ, використовуючи VPN тільки для реєстрації та поповнення рахунку облікового запису, наприклад, турецького.

Зазначається, що сервіс дійсно видає помилку як у додатках, так і в вебверсії. В останній на головній сторінці просто показується текст "Недоступно".

Видання зазначає, що з березня російські користувачі не могли реєструвати нові акаунти на Netflix чи поповнювати рахунки, однак могли й далі дивитися контент з дубляжем і субтитрами. Зареєструватися на сайті й поповнити рахунки можна було зробити лише за допомогою VPN.

Нагадаємо, 6 березня Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.

Пізніше сервіс прибрав свій застосунок з магазинів App Store та Google Play в Росії.

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