Netflix спільно з House of Europe та Українскою Кіноакадемією нададуть 100 стипендій по 1000 євро для українських кінематографістів

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"По-перше, Netflix заявив, що таки пішов з Росії. По-друге, ви напевне помітили, що за кілька місяців значно зросла кількість україномовного контенту на платформі. По-третє, маємо тепер два проекти для підтримки української кіноіндустрії", - написав він.

Зазначається, що перший проєкт передбачає, що Netflix спільно з House of Europe та Українською Кіноакадемією нададуть 100 стипендій у розмірі 1000 євро для українських кінематографістів.

Окрім цього, компанія організує низку освітніх сесій із міжнародними експертами.

Заявку на участь кандидати зможуть подати на сайтах House of Europe та Української Кіноакадемії.

З початку повномасштабної війни Netflix пішов із російського ринку та збільшив кількість українськомовного контенту на платформі. 30 травня американська компанія оголосила про це офіційно. Прессекретар Netflix сказав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.

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