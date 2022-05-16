Netflix працює над шостим сезоном серіалу "Чорне дзеркало", - Variety
Стримінговий сервіс Netflix почав роботу над шостим сезоном антиутопії "Чорне дзеркало"
Про це пише Variety з посиланням на джерела.
Новий сезон, імовірно, буде "більш кінематографічним". За даними видання, кожна серія розглядається творцями "як окремий фільм".
Крім того, одна серія триватиме мінімум годину.
Variety зазначає, що шостий сезон матиме більше серій, аніж попередній.
"Чорне дзеркало" - це науково-фантастичний серіал-антологія про складне, високотехнологічне недалеке майбутнє, де найкращі винаходи людства наштовхуються на його найжахливіші інстинкти.
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