Neuralink Ілона Маска починає випробування мозкового чипа на людях з паралічем

Про це повідомляє Reuters.

Компанія отримала схвалення незалежної комісії на початок першого випробування мозкового імплантату на людях для пацієнтів з паралічем.

У ході дослідження планують перевірити безпеку й ефективність бездротового імплантованого інтерфейсу "мозок - комп’ютер" Neuralink, щоб дати можливість людям з паралічем керувати зовнішніми електронними пристроями за допомогою думки.

У Neuralink уточнили, що участь у випробуваннях візьмуть пацієнти з паралічем через травму шийного відділу спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз.