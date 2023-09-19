Neuralink Ілона Маска починає випробування мозкового чипа на людях з паралічем
Стартап Ілона Маска Neuralink, який розробляє мозкові чипи, 19 вересня заявив, що починає випробування на людях мозкового імплантату для пацієнтів з паралічем
Про це повідомляє Reuters.
Компанія отримала схвалення незалежної комісії на початок першого випробування мозкового імплантату на людях для пацієнтів з паралічем.
У ході дослідження планують перевірити безпеку й ефективність бездротового імплантованого інтерфейсу "мозок - комп’ютер" Neuralink, щоб дати можливість людям з паралічем керувати зовнішніми електронними пристроями за допомогою думки.
У Neuralink уточнили, що участь у випробуваннях візьмуть пацієнти з паралічем через травму шийного відділу спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз.
- 1 грудня 2022 року Ілон Маск анонсував випробування через приблизно пів року чипа на людині. Двома роками раніше компанія Маска імплантувала свою технологію у голову свині, а через трохи більше ніж 19 місяців після цього - мавпі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.76 Купівля 37.76Продаж 38.53
- EUR Купівля 40.5Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе