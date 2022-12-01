 Ілон Маск анонсував перше вживлення чипа в людський мозок через шість місяців

Про це йдеться на сайті Engadget.

"Ми думаємо, що приблизно через шість місяців ми зможемо вживити перший", - заявив Маск.

Як він ще раніше пояснював, усі люди в певному сенсі уже є кіборгами.

"Ваш телефон і комп’ютер є продовженням вас самих. Однак ці пристрої створюють значні обмеження для нашої здатності спілкуватися. Якщо ви взаємодієте з телефоном, це обмежено швидкістю, з якою можете рухати великими пальцями, або швидкістю, з якою говорити в телефон", - розмірковував Маск.

Він зазначає, що цей метод може передавати лише "десятки, можливо, сотні біт даних на секунду, тоді як комп’ютер може обмінюватися даними зі швидкістю, гігабітів, терабітів на секунду".

"Це фундаментальне обмеження, яке, на мою думку, нам потрібно вирішити, щоб зменшити довгостроковий ризик штучного інтелекту", - додав він.

Відтоді, як компанія Маска імплантувала свою технологію у голову свині, минуло два роки минуло, а через трохи більше ніж 19 місяців - до мавпи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Маска відвідати Україну, щоб показати наслідки російської війни.

А в Apple кажуть, що не розглядали можливість видалення Twitter з App Store.

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