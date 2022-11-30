Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що у середу 30 листопада Володимир Зеленський під час інтерв'ю по відеозв'язку звернувся до Ілона Маска, який минулого місяця запропонував мирний план для України, який передбачав віддати наші території Росії.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі... Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити", - сказав Зеленський.

У виданні написали, що під час інтерв'ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв'язок обірвався, а коли відновився, то інтерв'юєр пожартував, що Маск міг якимось чином перервати зв'язок.

"Я вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує", - додав Зеленський.

Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Пізніше Маск після серії провокаційних твітів щодо умов для встановлення миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої держави.

6 жовтня Ілон Маск зазначив, що деякі східні регіони країни мають російську більшість, і додав мапу електоральних вподобань за 2012 рік.

12 жовтня в Одесі прибирали фото Ілона Маска з білбордів, якими дякували за підтримку України.

24 жовтня Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться його фінансувати.