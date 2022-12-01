Про це Маск написав у твіттері.

Так, 30 листопада він заявив, що відвідав штаб-квартиру Apple і поговорив із Куком.

"Серед іншого ми розібралися з непорозумінням щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість", - зазначив Маск.

Раніше підприємець казав, що зробить власний смартфон, якщо Apple та Google заборонять Twitter. Проте ні Apple, ні Google офіційно не заявляли і навіть не натякали, що планують заборонити Twitter. Своєю чергою обидві компанії мають політику, яка запобігає розпалюванню ненависті, дискримінації та переслідуванню.

27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

Згодом Маск заборонив співробітникам Twitter працювати дистанційно.

11 листопада новий власник Twitter Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.

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