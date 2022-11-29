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Apple та Google можуть заблокувати Twitter. У відповідь Маск обіцяє створити власний смартфон

29 листопада, 2022 вiвторок
02:48
Новини Ілон Маск

Ілон Маск заявив, що зробить власний смартфон, якщо Apple та Google заборонять Twitter

Про це пише Mashable, з посиланням на допис Маска у Twitter.

Ні Apple, ні Google офіційно не заявляли і навіть не натякали, що планують заборонити Twitter. Проте обидві компанії мають політику, яка запобігає розпалюванню ненависті, дискримінації та переслідуванню.

Минулого тижня Ілон Маск на зустрічі зі співробітниками представив концепцію (яку він називає Twitter 2.0) оновленої соцмережі. Потім розпочав "цифрове помилування" забанених профілів. Серед них — сторінка Дональда Трампа. На фоні цих рішень перспектива видалення Twitter з Apple Store і Google Play виглядає не такою вже й малоймовірною.

Прецедент був: обидві компанії свого часу заборонили соцмережу Parler. Проте Apple дозволила їй повернутися до свого App Store у квітні 2021-го. Google відновила застосунок у своєму магазині у вересні 2022-го. Це сталося після того, як соцмережа змінила свою політику модерації.

Якби Apple та Google заборонили Twitter у своїх магазинах, то це безумовно завдало б величезної шкоди майданчику. Переважна більшість користувачів смартфонів у всьому світі не змогли б легко отримати доступ до застосунку. Їм довелося б користуватися вебверсією Twitter.

Один з користувачів запитав Маска, що станеться, якщо Apple і Google дійсно видалять Twitter зі своїх магазинів, на що він відповів: "Я, звичайно, сподіваюся, що до цього не дійде, але, так, якщо не буде іншого вибору — зроблю альтернативний телефон".

І навіть якби Маск запустив свій власний альтернативний смартфон, то перетворення його на життєздатний продукт з розгалуженою екосистемою застосунків — важке завдання навіть для найбагатшої людини світу.

  • 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.
  • 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
  • Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.
  • Згодом Маск заборонив співробітникам Twitter працювати дистанційно.  
  • 11 листопада новий власник Twitter Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії. 

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