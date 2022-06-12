Невелике село у Британії прихистило понад 30 українських біженців

Про це пише BBC.

Видання повідомляє, що в Окхіллі всього 750 мешканців. Жителі села хочуть надихнути інші громади відкрити свої двері та подумати про спонсорування біженців, які потребують житла.

Програма "Дім для України" запрацювала у березні і вона дозволяє людям, які проживають у Великій Британії, спонсорувати українських громадян, щоб приїхати жити у Британію, якщо у них є відповідне житло.

Британець Роб Вестелл згадав про програму на сторінці місцевого села у facebook, і кілька сімей звернулися і заявили, що хочуть взяти участь.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомила, що понад 14 мільйонів людей покинули свої домівки в Україні після вторгнення Росії, і близько половини з них виїхали в інші країни. BBC повідомляє, що жителі Британі критикували програму тимчасового захисту за те, що люди очікували візи дуже довго. Натомість уряд відповідав, що необхідно провести перевірку безпеки щодо всіх спонсорів, перш ніж видати візи.

29 травня британські ЗМІ повідомляли, що понад 500 українських дітей-біженців очікують рішення про візу до Великої Британії.

3 червня The Guardian підрахували, що Британія приймає менше біженців з України "на душу населення", ніж більшість країн Європи.

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