Невідомі покинули 140 котів помирати під сонцем в пустелі Абу-Дабі
У пустелі Абу-Дабі, де у вересні температура сягнула максимуму в 40,5°C, невідомі покинули на призволяще понад 140 котів, деякі з них були залишені помирати у переносках, а деякі - змушені були блукати пустелею без їжі і води
Про це повідомляє CNN.
Жителі ОАЕ знайшли понад 140 котів, викинутих на стоянці в пустелі Абу-Дабі, це явище викликало критику з боку міжнародних організацій із захисту прав тварин і стало приводом для урядового розслідування.
За словами місцевого, який брав участь у порятунку, коти були різних порід, у тому числі немісцевих, таких як перси. Вони були залишені помирати в пастці у своїх переносках або бродили пустелею без їжі, притулку і води.
Тварин покинули через дорогу від державного притулку для тварин Абу-Дабі в аль-Фалах, житловому районі Абу-Дабі. У притулку заявили, що нібито не знали про інцидент і відмовилися від подальших коментарів.
Рятувальники нарахували 50 мертвих котів. З кінця вересня врятували 95. Деякі тварини мали мікрочіпи, що свідчить про те, що вони не були безпритульними.
У вересні температура в Абу-Дабі сягнула максимуму в 40,5°C. Вдень температура в пустелі буває ще вищою. Цей інцидент викликав критику з боку міжнародних зоозахисних організацій та активістів.
Організація з захисту тварин "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) запропонувала винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за інформацію про те, "хто викинув цих котів у пустелю", - заявив віце-президент PETA в Азії Джейсон Бейкер.
Команда волонтерів продовжує рятувати тварин, чіпувати їх і шукати домівки.
"Звалища" для тварин широко поширені в Абу-Дабі і Дубаї, і це не поодинокий випадок, йдеться в заяві Міжнародної організації захисту тварин (OIPA), яка вже багато років проводить кампанії на захист безпритульних тварин в ОАЕ.
- 24 вересня у київському притулку для тварин сталася пожежа, у наслідок чого 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати, повідомили поліцейські та розпочали слідство.
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