Невідомі покинули 140 котів помирати під сонцем в пустелі Абу-Дабі

Про це повідомляє CNN.

Жителі ОАЕ знайшли понад 140 котів, викинутих на стоянці в пустелі Абу-Дабі, це явище викликало критику з боку міжнародних організацій із захисту прав тварин і стало приводом для урядового розслідування.

За словами місцевого, який брав участь у порятунку, коти були різних порід, у тому числі немісцевих, таких як перси. Вони були залишені помирати в пастці у своїх переносках або бродили пустелею без їжі, притулку і води.

Тварин покинули через дорогу від державного притулку для тварин Абу-Дабі в аль-Фалах, житловому районі Абу-Дабі. У притулку заявили, що нібито не знали про інцидент і відмовилися від подальших коментарів.

Рятувальники нарахували 50 мертвих котів. З кінця вересня врятували 95. Деякі тварини мали мікрочіпи, що свідчить про те, що вони не були безпритульними.

У вересні температура в Абу-Дабі сягнула максимуму в 40,5°C. Вдень температура в пустелі буває ще вищою. Цей інцидент викликав критику з боку міжнародних зоозахисних організацій та активістів.

Організація з захисту тварин "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) запропонувала винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за інформацію про те, "хто викинув цих котів у пустелю", - заявив віце-президент PETA в Азії Джейсон Бейкер.

Команда волонтерів продовжує рятувати тварин, чіпувати їх і шукати домівки.

"Звалища" для тварин широко поширені в Абу-Дабі і Дубаї, і це не поодинокий випадок, йдеться в заяві Міжнародної організації захисту тварин (OIPA), яка вже багато років проводить кампанії на захист безпритульних тварин в ОАЕ.