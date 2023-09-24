У київському притулку для тварин сталася пожежа, внаслідок чого загинули 7 котів: поліція почала розслідування
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин, внаслідок якої загинуло 7 котів
Про це повідомляє Поліція Києва.
В наслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати, повідомили поліцейські та розпочали слідство.
Пожежа сталась на вулиці Заболотного 23 вересня близько 23:00 години, після чого місце негайно прибули пожежники ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.
Волонтери самостійно звели притулок для котів, а місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Наразі відомо, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, а інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.
Слідчі поліції розпочали розслідування за умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). А також планується внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за жорстоке поводження з тваринами (ст. 299 Кримінального кодексу України). Поліція з'ясовує обставини та шукає винуватців.
Фото: Поліція Києва
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