У київському притулку для тварин сталася пожежа, внаслідок чого загинули 7 котів: поліція почала розслідування

Про це повідомляє Поліція Києва.

В наслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати, повідомили поліцейські та розпочали слідство.

Пожежа сталась на вулиці Заболотного 23 вересня близько 23:00 години, після чого місце негайно прибули пожежники ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

Волонтери самостійно звели притулок для котів, а місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Наразі відомо, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, а інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Слідчі поліції розпочали розслідування за умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). А також планується внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за жорстоке поводження з тваринами (ст. 299 Кримінального кодексу України). Поліція з'ясовує обставини та шукає винуватців.

Фото: Поліція Києва