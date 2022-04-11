Невідомі у цивільному знищили в окупованому Херсоні меморіал "Слава Україні!", – ЗМІ
В окупованому Херсоні невідомі у цивільному одязі знищили побудований у 2016-му меморіал "Слава Україні!"
Про це повідомило місцеве видання "МОСТ".
"Невідомі у цивільному розтрощили меморіал на вулиці Перекопській. Відео вчора опублікував один з пропагандистських ресурсів росіян", – вказало видання.
Як видно з фото, люди у цивільному одязі зірвали прапор ЄС і розтрощили стенди з фотографіями Небесної сотні та воїнів, що загинули у російсько-українській війні.
- Нагадаємо, у Херсонській області росіяни створили три катівні.
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