Невідомі у цивільному знищили в окупованому Херсоні меморіал "Слава Україні!", – ЗМІ

Про це повідомило місцеве видання "МОСТ".



"Невідомі у цивільному розтрощили меморіал на вулиці Перекопській. Відео вчора опублікував один з пропагандистських ресурсів росіян", – вказало видання.



Як видно з фото, люди у цивільному одязі зірвали прапор ЄС і розтрощили стенди з фотографіями Небесної сотні та воїнів, що загинули у російсько-українській війні.

Нагадаємо, у Херсонській області росіяни створили три катівні.

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