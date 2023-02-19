То ось вам уривок з щоденника мого самого любімого мужчини, який у 1936 писав чергову статтю, цього разу про англійських шахтарів:

"Помітив, що, крім звичайної нелюбові між північанами й південцями, є ще неприязнь між йоркширцями та ланкаширцями й на додачу — містечкова неприязнь між йоркширськими містами. Тут начебто ніхто не чув про інші місця на півдні Англії, крім Лондона.

Якщо ти приїхав з півдня, отже, ти кокні, хай би скільки це заперечував. Північанин південця зневажає і водночас занепокоєний тим, що останній краще вміє жити, і він усіляко хоче справити на південця враження".

Я сильно радила б почитати щоденники Орвелла — там дуже багато просто побутових спостережень перед Другою Світовою. Якими були профашистські та комуністичні мітинги та оратори й чому останні були слабкіші

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А взагалі-то я сильно радила б почитати щоденники Орвелла — там дуже багато просто побутових спостережень перед Другою Світовою. Якими були профашистські та комуністичні мітинги та оратори, й чому останні були слабкіші.

Як велика частина бідних англійських робітників "з погано прихованою надією" сподівалися, що війна таки неминуча і настрої їхні були пронімецькими.

Письменник, хоч і співчував бідним, але і констатував, що відсутність грошей часто відбирає у людей мозок і змушує дотримуватися диких політичних поглядів. Їх легко нацькувати на якусь із груп, запевнивши, що саме вони винні у цій бідності.

Письменник, хоч і співчував бідним, але і констатував, що відсутність грошей часто відбирає у людей мозок і змушує дотримуватися диких політичних поглядів

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Орвелл описує один з мітингів засновника Британського союзу фашистів Освальда Мослі:

"Він дуже гарний оратор. Промова його — звичайна тріскуча нісенітниця: безмитна торгівля всередині Імперії, геть євреїв та іноземців, підвищення зарплатні, скорочення робочого дня.

Після шикання спочатку він робітничу аудиторію легко заморочив… Провину за все він покладав на таємничі міжнародні зграї євреїв, які нібито фінансують серед іншого лейбористську партію і Ради.

Заява про міжнародне становище: "Ми билися з німцями в їхній суперечці з Британією; ми не битимемося з ними в їхній суперечці з євреями" - зустріли гучними оплесками".

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Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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