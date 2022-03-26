Невже НАТО досі керує Москва через залякування і шантаж?, - Зеленський
Україна не просила і не просить більше, аніж 1% від тієї зброї і техніки, які у країн Альянсу припадають пилом
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV
"Говорив сьогодні з президентом Польщі. Двічі. Про наших людей, які знайшли захист на території Польщі і про нашу спільну безпеку, безпеку всіх європейців. Говорив і про те, яка ціна цієї безпеки. А вона дуже конкретна – це літаки, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя для України. Це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом. Зрештою, це потрібно не лише для свободи України, але й для Європи. На континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російським загарбником опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина – увесь схід Європи. Всі вони опиняться в небезпеці, через те, що лише 1% літаків та іншої зброї буде залишений у ангарах і на складах. Ми не просили і не просимо більше, але чекаємо вже 31 день. То ж хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва, через залякування", - зазначив президент України.
Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. І тут наголос не лише на Україні, але й на тому, що це потрібно і партнерам. І саме про це ще всередині березня домовлялись з прем'єрами трьох країн, які прибули у Київ.
"Відразу після розмови з Дудою говорив з захисниками Маріуполя і подумав, що хоч би 1% рішучості цих хлопців і дівчат передати НАТО. Тоді вони не думали б вже 31 день про те, як передати нам кілька десятків літаків або танків", - підсумував очільник держави.
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