Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)

Пряма трансляція 9 травня розпочалась за посиланням.

Доступ до трансляії з 10:00 на ресурсах КБФ і медіапартнерів:

Facebook КБФ і Фонду «Відкрий Україну»

Сайті КБФ

YouTube Фонду «Open Ukraine»

YouTube Арсенія Яценюка

Facebook Арсенія Яценюка

Упродовж двох днів відбуваються дискусії за участю високих представників урядів, оборонних відомств та генеральних штабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомих світових діячів, українських та іноземних політиків, парламентаріїв, дипломатів, публічних інтелектуалів, експертів у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадських активістів.

Головні запитання Форуму:

– Як зупинити російського агресора?

– Як досягти для України й світу справедливого миру?

– Як не допустити Третьої світової війни?

Київський Безпековий Форум – платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Партнери Форуму: НАТО, Атлантична рада, Фонд імені Фрідріха Еберта, Центр аналізу європейської політики (CEPA), IndeX, Impact.

Еспресо - інформаційний партнер КБФ.