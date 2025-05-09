Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)
Форум відбувається 8-9 травня 2025 року. Цьогоріч подія приурочена до двох символічних дат — 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу
Пряма трансляція 9 травня розпочалась за посиланням.
Доступ до трансляії з 10:00 на ресурсах КБФ і медіапартнерів:
Facebook КБФ і Фонду «Відкрий Україну»
Упродовж двох днів відбуваються дискусії за участю високих представників урядів, оборонних відомств та генеральних штабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомих світових діячів, українських та іноземних політиків, парламентаріїв, дипломатів, публічних інтелектуалів, експертів у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадських активістів.
Головні запитання Форуму:
– Як зупинити російського агресора?
– Як досягти для України й світу справедливого миру?
– Як не допустити Третьої світової війни?
Київський Безпековий Форум – платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Партнери Форуму: НАТО, Атлантична рада, Фонд імені Фрідріха Еберта, Центр аналізу європейської політики (CEPA), IndeX, Impact.
Еспресо - інформаційний партнер КБФ.
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