Американська компанія Northrop планує виробляти боєприпаси в Україні

Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на представника компанії.

"Ми, як ви знаєте, працювали в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проєкт, який оплачується "українськими доларами". Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм, і інші, оскільки знаходимо інноваційні процеси", - сказав директор з міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл,

Зазначається, що головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі підтвердив ці плани.

Браун відзначив нову програму Держдепу США з розвитку оборонних підприємств в Україні, яка інвестує $2 млрд в оборонно-промислову базу країни, та може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.