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Новини компаній

Автомобілі для потреб оборони України: Ferrexpo передала ЗСУ 10 пікапів

17 червня, 2024 понедiлок
18:15
Війна з Росією Ferrexpo передала ЗСУ 10 пікапів

Командування корпусів обʼєднаних сил, десантно-штурмових військ та 38-ї бригади морської піхоти Збройних Сил України отримали від гірничої компанії Ferrexpo десять нових пікапів Mitsubishi L200. Загалом на дані автомобілі компанія Ferrexpo спрямувала 14 млн грн  – кожен по 1 млн 400 тис. грн

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Військові, які отримали нові автомобілі, зазначили, що пікапи забезпечують впевненість у надійності та виконанні завдань. Відтак машини будуть використовуватися для виконання робіт різної складності на ділянках фронту і в тилу. Серед завдань, для яких автомобілі стануть у пригоді, військові перерахували перевезення особового складу, логістику гуманітарних вантажів та евакуацію поранених.

“Наш підрозділ уже має в користуванні подібні автомобілі. Вони добре себе зарекомендували, не ламаються. Є такі, що волонтери передавали, є трошки старіші. Але вони усі дуже добре працюють і виконують бойові задачі. Тож сподіваюся, що і ці машини нам теж добре служитимуть”,- сказав журналістам військовий на імʼя Олександр.

Захисники України вручили представникам Ferrexpo грамоти та прапори військових частин на знак подяки за постійну підтримку.

“Для подолання гуманітарної кризи підприємства компанії Ferrexpo виділили сотні тонн продуктів, медикаментів, десятки одиниць комунальної та тисячі одиниць електронної техніки. У цілому, за два останні роки компанія виділила понад 970 мільйонів гривень, які були спрямовані на гуманітарну допомогу українцям у 12 областях та силах оборони держави” - зазначив Віктор Лотоус, голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи Ferrexpo. 

Керівник наголосив, що компанія надає гуманітарну підтримку Збройним силам України від 2014 року. З початку ж повномаштабного вторгнення Ferrexpo вже передала понад 150 автомобілів на потреби оборони України. 

Військові підкреслюють, що ця підтримка є вагомим внеском у зміцнення обороноздатності України.

Теги:
ЗСУ
Ferrexpo
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