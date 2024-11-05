Берег любові крізь роки: Іво Бобул та Лілія Сандулеса виступлять у Києві та вирушать у всеукраїнський тур
10 листопада Іво Бобул і Лілія Сандулеса виступлять із концертом у Національному палаці мистецтв "Україна". Концерт "Береги любові крізь роки" відбудеться в межах нового спільного концертного туру українськими містами
Початок концерту в Києві о 18:00.
Як зазначають організатори Clever Production, тур охопить понад 30 міст.
Розклад концертів туру “Береги любові через роки”:
12.10 – Чернігів; 13.10 – Житомир; 14.10 – Вінниця; 15.10 – Камʼянець-Подільський; 16.10 – Хмельницький; 17.10 – Чернівці; 19.10 – Коломия; 20.10 – Івано-Франківськ; 21.10 – Калуш; 22.10 – Тернопіль; 23.10 – Трускавець; 25.10 – Ужгород; 26.10 – Мукачево; 28.10 і 29.10 – Львів; 30.10 – Червоноград; 31.10 – Новояворівськ; 01.11 – Луцьк; 02.11 – Рівне; 05.11 – Одеса; 10.11 – Київ; 15.11 – Прилуки; 16.11 – Суми; 17.11 – Полтава; 19.11 – Кременчук; 20.11 – Дніпро; 21.11 – Запоріжжя; 22.11 – Кривий Ріг; 23.11 – Миколаїв; 24.11 – Кропивницький; 26.11 – Олександрія; 27.11 – Черкаси; 28.11 – Лубни.
Дует Іво Бобула та Лілії Сандулеси об’єднався навесні 2024 після більш ніж 20-річної перерви. Це буде вже другий всеукраїнський тур дуету.
Квитки за посиланням:
https://kyiv.karabas.com/ua/ivo-bobul-ta-liliya-sandulesa/order/
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