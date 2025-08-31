Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
У Чорному морі неподалік узбережжя Одеси цивільне торговельне судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої
Про інцидент Суспільному повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
За його словами, жоден із членів екіпажу не постраждав. Судно наразі оглядають фахівці, і є ймовірність, що воно зможе продовжити рух самостійно.
"Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце", — наголосив Плетенчук.
Водночас видання "Думська" уточнює, що йдеться про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу. Аварія сталася вранці 31 серпня в акваторії поблизу порту Чорноморськ. За даними джерел, під судном здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні "шахеда".
Балкер, збудований у 1988 році, має довжину 95 метрів, ширину 16 метрів і вантажність 3 376 тонн. На момент інциденту він йшов без вантажу. Попри вибух, корпус залишився цілим: моряки самостійно затягнули пробоїну, витоку води не зафіксовано.
- На Одещині за один день – стались два нещасні випадки під час відпочинку людей на морі. 10 серпня загинуло троє людей. Це вже другий епізод від початку літа на чорноморському узбережжі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе