Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі

Про інцидент Суспільному повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, жоден із членів екіпажу не постраждав. Судно наразі оглядають фахівці, і є ймовірність, що воно зможе продовжити рух самостійно.

"Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце", — наголосив Плетенчук.

Водночас видання "Думська" уточнює, що йдеться про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу. Аварія сталася вранці 31 серпня в акваторії поблизу порту Чорноморськ. За даними джерел, під судном здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні "шахеда".

Балкер, збудований у 1988 році, має довжину 95 метрів, ширину 16 метрів і вантажність 3 376 тонн. На момент інциденту він йшов без вантажу. Попри вибух, корпус залишився цілим: моряки самостійно затягнули пробоїну, витоку води не зафіксовано.