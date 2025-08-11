Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 

У пресслужбі Головного управління ДСНС Одеської області розповіли для Еспресо деталі трагедії та дали поради, як уникнути небезпеки під час війни. Речниця Марина Аверіна зазначила, що шокувальним було те, що загиблий внаслідок нещасного випадку відпочив на морі разом зі своїми дітьми і вибух стався просто на їхніх очах.

"Сталося два такі нещасні випадки, загинули люди. Один стався в Кароліно-Бугаз, один став в Затоці. В Кароліно-Бугаз у воді підірвався чоловік, віком 42 роки. Він був із Рівненської області, відпочивав разом з дітьми. Найстрашніше те, що діти купалися біля берега, а він відплив далеко. Приблизно на відстані 80 метрів і сталася така трагедія. І найгірше, що це відбулось на очах у дітей. Чоловіка розірвало. Навіть не всі його частини тіла змогли витягнути", – розповіли у пресслужбі ДСНС Одещини.

Другий випадок стався в Затоці, там загинули чоловік і жінка. Вони приїхали відпочивати з Білгорода-Дністровського. Висновок надзвичайників після цих страшних випадків – люди просто проігнорували заходи безпеки. У ДСНС кажуть, що правила пишуть не просто так. Якщо є заборона на купання, то цих правил потрібно дотримуватись і на закриті пляжі йти не можна.

"Починаючи від Грибівки, Кароліно-Бугаз, Затока, Лебедівка, Курортне – всі ці пляжі є закриті. В цьому році ще були подібні випадки на початку літа, в Затоці на міні підірвалися двоє чоловіків, які також загинули. Ми розуміли, що вчорашній випадок – це просто питання часу. Рано чи пізно це знову б повторилося. Що ми бачимо сьогодні? Люди масово ринули до моря. Їх дуже-дуже багато", – констатують надзвичайники.

Директори баз, готелів не завжди попереджають своїх гостей про небезпеку пляжів, що поряд

Зараз на Одещині офіційно працює 32 пляжі. Один з них – це Приморськ в Ізмаїльському районі, ще один - Чорноморський і 30 пляжів власне в Одесі. Якщо люди вже вирішили, що вони хочуть відпочити, у відомстві радять переглянути інформацію на сайті Одеської облдержадміністрації, де є перелік всіх офіційних пляжів, куди можна їздити на відпочинок.

"ДСНС, поліцією, з органами влади на всіх пляжах області встановили таблички, інформаційні знаки, де перебування на пляжах заборонено, що є загроза вибухонебезпечних предметів. На жаль, директори готелів та баз відпочинку, не завжди про це попереджають своїх гостей. Ми не можемо їх змусити не працювати, адже вони надають послуги саме у своїх закладах. Але біда, що вони не наголошують, яка небезпека саме може на відпочивальників чатувати в морі", – пояснила Марина Аверіна.

Вона додає, що навіть були випадки, коли місцеві "бізнесмени" знімали попереджувальні про небезпеку знаки.

"Це вибір і свідомість людини. Ми не можемо змусити людей думати. Вони самі повинні розуміти, що це їх безпека, це їх життя. За те, що вони хочуть відпочити на морі, люди просто платять своїм життям", – наголосила Аверіна.

Що робити, якщо ви вже на морі й побачили вибухонебезпечні предмети

Є три основні правила, легкі та елементарні – не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102.

"Якщо побачили будь-який предмет, навіть якщо не впевнені, що він вибухонебезпечний, але є така підозра – просто відійдіть на безпечну відстань, не менше ніж 100 м, тому що при підриві радіус може бути різний. Тоді зателефонуйте до оператора і тоді вже приїдуть професіонали, які знають, що робити з цими мінами чи іншими небезпечними предметами", – наголосила вона.

Окрім цього надзвичайники відзначають ще одну важливу проблему, коли людей чекає небезпека не лише підриву, але й через відплив на велику відстань від берега.

"Люди дуже часто відпливають на велику відстань на надувних матрацах і на надувних колах. Їх відносить в море. ДСНС не має дозволу на вихід в море. Це є небезпека так само. Якщо людей віднесло у відкрите море, порятунок тільки в їх руках. Бо до нас дуже часто приходять скарги, що ДСНС відмовились їх рятувати. Наголошу: ДСНС не має права виходити в море і рятувати людей на матрацах", - зазначила рятувальниця.

На офіційних пляжах, кажуть надзвичайники, купатись безпечніше. Там є рятувальний пост, перевірене морське дно, перевірена вода на наявність небезпечних предметів. Також неподалік є укриття.

"Тобто ці пляжі, де купатись і відпочивати дозволено і є відповідне маркування, вони є вже більш-менш безпечними. Не потрібно "вестись" на нижчу ціну на пляжах, які заборонені, бо дешева ціна може коштувати життя. Однак справді є маса випадків, коли люди їдуть з дітьми саме у заборонені місця і не зважають на таблички "Заборонено".

На Чорноморське узбережжя їдуть з усієї України і часто банально навіть не реагують на тривогу.

"На минулих вихідних ми з подругою-колегою були на морі. Обираємо офіційно дозволений пляж. І під час сповіщення про повітряну тривогу, лише ми з усього пляжу пішли до укриття. Люди навіть не з моря не вийшли. Ще навпаки – стояли і дивилися вдалечінь, чи не видно дронів", – резюмувала Марина Аверіна.