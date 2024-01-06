Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі Національного телемарафону. Буданов припустив, що заява Кадирова – це такий елемент самопіару.

"Я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з’являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити – вона знає як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. Але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа: "Зніміть санкції з моєї родини та віддайте мені моїх коней", які, до речі, перебувають в іншій державі – це трошки дивно, як на мене", – сказав голова української військової розвідки.