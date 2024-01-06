Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій
Публічне звернення гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова з пропозицією обміняти українських військовополонених на зняття санкцій з кадирівських коней та інших членів його родини звучить дивно. Якщо він справді налаштований на обмін, він знає, до кого йому звертатися
Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі Національного телемарафону. Буданов припустив, що заява Кадирова – це такий елемент самопіару.
"Я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з’являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити – вона знає як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. Але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа: "Зніміть санкції з моєї родини та віддайте мені моїх коней", які, до речі, перебувають в іншій державі – це трошки дивно, як на мене", – сказав голова української військової розвідки.
- Напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених, якщо з членів його сім’ї, зокрема матері та доньок, знімуть західні санкції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.26 Купівля 38.26Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.84Продаж 43
- Актуальне
- Важливе