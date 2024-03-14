Для перемоги над РФ необхідно завдавати ворогу втрат у співвідношенні 1 до 8, а краще 1 до 15, - доброволець Ябчанка
Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" доброволець Олександр Ябчанка висловив думку, що для перемоги у війні Україні необхідно завдавати ворогу значно більших втрат
Про це він заявив у етері Еспресо.
"Не секрет, що супротивник має більший мобілізаційний ресурс у рази - мінімум 4 до 1, якщо ми не будемо завдавати їм втрат бодай у два рази більше, хоча б 8 до 1, а краще ще більше, то ми маємо високі шанси зазнати поразки у цій війні. А що таке для нас поразка? - Це Буча, Ірпінь, Бородянка на всіх окупованих Російською Федерацією територіях, тобто варіант програти, я навіть не розглядаю, варіанту нічиєї теж, на жаль, не може бути, тому що вони не полишать спроб знищити нас як країну. Тому залишається лише перемогти Росію в тому вигляді, в якому вона зараз є, тобто добитися її дезінтеграції", - пояснює доброволець.
За його словами, для перемоги над ворогом необхідно завдавати відчутніших втрат, аніж вони завдають нам: "Як я вже казав - 1 до 8, краще, звісно, 1 до 15, чому б про це не мріяти".
Ябчанка переконаний, що цього можна досягти маючи технологічну перевагу на полі бою.
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"На початку повномасштабного вторгнення сюрпризом для ворога стало використання "мавіків", простих дронів, які багато в чому змінили хід цієї війни. Наступна наша вдала розробка - це FPV-дрони, водні дрони - пречудовий приклад того, що ми можемо. Наприклад, коли ми воювали під Бахмутом: Часів Яр - Хромове або "дорога життя" на Бахмут, то ми завдавали супротивнику втрат в співвідношенні десь 1/13. Як це вдавалось? У нас була технологічна перевага у засобах спостереження за противником, ми бачили усе, що відбувається на полі бою. І, звісно ж, це злагодженість наших дій, - розповідає командир роти "Гонор". - На жаль, коли вже ми вели бойові дії під Куп'янськом цієї переваги (перевага в небі, в засобах спостереження) не було. Був паритет, якщо зовсім чесно, то у них "мавіків" уже було більше і вони не просто ними коригували артилерію, вони вже активно ними робили скиди. Зрештою перші скиди почали робити, знову ж таки українці".
Ябчанка додав, що розум вільної людини в демократичній країні може придумати щось нове, але тоталітарна країна бере це й повторює та масштабує: "Тому, якщо ми хочемо перемогти ворога, а ми хочемо, ми просто приречені бігти на пів корпусу попереду в технологічному плані".
- 25 лютого глава держави заявив, що кількість загиблих українських воїнів за 2 роки повномасштабної війни з РФ складає 31 тисячу людей.
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