Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них
У суботу, 6 липня, в Україну з Естонії доставили зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них. Точна кількість отриманих ЗРК невідома
Про це повідомляє міністерство оборони Естонії.
"Підтверджено! Системи повітряного захисту малої дальності Mistral і ракети, забезпечені Естонією, були доставлені в Україну. Будемо продовжувати підтримку українських борців за свободу. Разом, ми можемо зупинити російську агресію", - йдеться у повідомлені.
Естонія оголосила про передачу Україні пускових установок та ракет для зенітно-ракетного комплексу малої дальності Mistral 11 червня.
Естонське оборонне відомство з міркувань безпеки не вказало, скільки ЗРК отримає Україна.
Довідково. Mistral - це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Він має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.
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