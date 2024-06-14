Ferrexpo готова підтримати потенціал України у глобальному переході до "зеленої" сталі - Нік Байєс

Про це Нік Байєс розповів Forbes Ukraine за підсумками Ukraine Recovery Conference, що пройшла у Берліні.

Він висловив переконання, що Ferrexpo є однією з небагатьох компаній, які повністю підтримують ініціативу "зеленого" металургійного відновлення країни.

"Ми вже виробляємо високоякісні залізорудні окатки, які є важливими для переходу сталеливарної промисловості до більш екологічних практик. Участь Ferrexpo вже зараз у цій багатосторонній ініціативі з відновлення – яскравий приклад нашої готовності зіграти свою роль у стійкості та відновленні України у майбутньому. Чим швидше це розпочнеться на національному рівні, тим краще", – підкреслив Байєс.

Директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo переконаний, що приватний сектор має відігравати ключову роль у відновленні України, і промислові лідери забезпечать основу його зусиль, також сприяючи розвитку малого і середнього бізнесу як частини економічної екосистеми.

Як зауважив Байєс, в Україні працює декілька великих компаній, які продемонстрували здатність підтримувати країну протягом усього часу повномасштабного вторгнення, і проєкти для того, аби вийти із кризи сильнішими.

Ferrexpo, великий український виробник залізорудної продукції, за початку 2022 року, за оцінками аналітиків, зробила внесок до 20% до внутрішнього регіонального продукту Полтавської області, а також сформувала 3% українського експорту.

Попри виклики, які поставила війна, зазначив Нік Байєс, персонал компанії навчився адаптуватися до труднощів, забезпечуючи роботу виробництва на оптимальних потужностях. Відкриття українського морського коридору дало змогу збільшити виробництво та експорт.

Ferrexpo разом з іншими українськими компаніями – визнаними промисловими лідерами – має гарні позиції для допомоги Україні в залученні прямих іноземних інвестицій, необхідних для відновлення. У групи є позитивний досвід довготривалих відносин з інвесторами в усьому світі. Значна їхня частка – це суверенні, інвестиційні та пенсійні фонди, які залишаються з компанією попри труднощі, спричинені війною.

"Їхня довіра й підтримка дала нам змогу продовжувати постачання нашим європейським клієнтам, зокрема австрійським і німецьким виробникам високоякісної преміальної сталі – Voestalpine, Salzgitter, ThyssenKrupp", – зазначив Нік Байєс.

На думку Байєса, ті заходи, які ЄС вимагає від України в межах процесу інтеграції, відповідають потребам країни та української промисловості, і до яких вони готові.

"Забезпечення ефективних реформ, спрямованих на відповідальне управління, прозорість і справедливі правові процедури, буде ключовим для вступу України в ЄС. Про успіх і прогрес України у цих напрямах зазначили у Берліні, і ми впевнені, цей рух триватиме й надалі", – зауважив він.