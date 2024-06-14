Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Ferrexpo Ferrexpo готова підтримати потенціал України у глобальному переході до "зеленої" сталі - Нік Байєс
Новини компаній

Ferrexpo готова підтримати потенціал України у глобальному переході до "зеленої" сталі - Нік Байєс

14 червня, 2024 п'ятниця
17:38
Ferrexpo Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo

Гірнича компанія Ferrexpo прагне допомогти Україні реалізувати потенціал як важливого елемента світового переходу до "зеленої" сталі, особливо в Європі, - зауважив Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo.

Зміст

Про це Нік Байєс розповів Forbes Ukraine за підсумками Ukraine Recovery Conference, що пройшла у Берліні.

Він  висловив переконання, що Ferrexpo є однією з небагатьох компаній, які повністю підтримують ініціативу "зеленого" металургійного відновлення країни.

"Ми вже виробляємо високоякісні залізорудні окатки, які є важливими для переходу сталеливарної промисловості до більш екологічних практик. Участь Ferrexpo вже зараз у цій багатосторонній ініціативі з відновлення – яскравий приклад нашої готовності зіграти свою роль у стійкості та відновленні України у майбутньому. Чим швидше це розпочнеться на національному рівні, тим краще", – підкреслив Байєс.

Директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo переконаний, що приватний сектор має відігравати ключову роль у відновленні України, і промислові лідери забезпечать основу його зусиль, також сприяючи розвитку малого і середнього бізнесу як частини економічної екосистеми.

Як зауважив Байєс, в Україні працює декілька великих компаній, які продемонстрували здатність підтримувати країну протягом усього часу повномасштабного вторгнення, і проєкти для того, аби вийти із кризи сильнішими.

Ferrexpo, великий український виробник залізорудної продукції, за початку 2022 року, за оцінками аналітиків, зробила внесок до 20% до внутрішнього регіонального продукту Полтавської області, а також сформувала 3% українського експорту.

Попри виклики, які поставила війна, зазначив Нік Байєс, персонал компанії навчився адаптуватися до труднощів, забезпечуючи роботу виробництва на оптимальних потужностях. Відкриття українського морського коридору дало змогу збільшити виробництво та експорт.

Ferrexpo разом з іншими українськими компаніями – визнаними промисловими лідерами – має гарні позиції для допомоги Україні в залученні прямих іноземних інвестицій, необхідних для відновлення. У групи є позитивний досвід довготривалих відносин з інвесторами в усьому світі. Значна їхня частка – це суверенні, інвестиційні та пенсійні фонди, які залишаються з компанією попри труднощі, спричинені війною.

"Їхня довіра й підтримка дала нам змогу продовжувати постачання нашим європейським клієнтам, зокрема австрійським і німецьким виробникам високоякісної преміальної сталі – Voestalpine, Salzgitter, ThyssenKrupp", – зазначив Нік Байєс.

На думку Байєса, ті заходи, які ЄС вимагає від України в межах процесу інтеграції, відповідають потребам країни та української промисловості, і до яких вони готові.

"Забезпечення ефективних реформ, спрямованих на відповідальне управління, прозорість і справедливі правові процедури, буде ключовим для вступу України в ЄС. Про успіх і прогрес України у цих напрямах зазначили у Берліні, і ми впевнені, цей рух триватиме й надалі", – зауважив він.

Теги:
Економіка
Читайте також:
Карта Росії
12 червня, 2024 середа
Медведєв у День Росії опублікував фейк, в якому на карті Україна "в складі РФ"
Прапор Таргарієнів на замку Чапультепек у Мехіко
13 червня, 2024 четвер
Мексиканські чиновники обурились промороликом серіалу "Дім дракона" і погрожують судом
Каховська ГЕС
13 червня, 2024 четвер
Після підриву Каховської ГЕС росіяни планують заповнити зрошувальні канали артезіанською водою, - Федоров
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.09
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
14 червня
18:12
Оновлено
новини Львівщини
Сили ППО знищили усі ворожі БПЛА, які вдень атакували Київ та область
18:06
Оновлено
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині
18:04
Ексклюзив
Військовий Міклушка розповів скільки необхідно часу, аби стати оператором БПЛА
18:00
OPINION
Вадим Денисенко
Путін не підіймає ставки. Він нервує
17:58
Девід Кемерон
Кемерон запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту
17:47
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що тодішній прем’єр Ізраїлю Беннет у 2022 році нібито був посередником у переговорах РФ з Україною
17:43
Севастополь
Партизани виявили у бухті Севастополя протичовновий корабель
17:37
Готувала російський удар по штабах ЗСУ на Сумщині: 15 років ув'язнення отримала агентка ФСБ
17:28
Володимир Зеленський
"Не відрізняються від ультиматумів, які він висував раніше": Зеленський про вимоги Путіна щодо припинення війни РФ проти України
17:15
Ексклюзив
ЗРК Patriot
У Defence Express вказали на головну проблему із використанням ЗРК Patriot в Україні
17:10
Владислав Ванат, збірна України
Форвард збірної України отримав шанс перейти з "Динамо" у топчемпіонат і зіграти в ЛЧ
17:09
Єнс Столтенберг
Міністрам оборони НАТО не вдалося узгодити фінансування України у €40 млрд на рік
17:00
Дана Павличко продала видавництво "Основи", новим власником стала Українська школа політичних студій
16:54
прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Прем'єр Греції звільнив майже всіх членів уряду після поразки провладної партії на виборах до Європарламенту
16:52
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 60 боєзіткнень, росіяни посилили тиск на Куп'янському й Лиманському напрямках
16:45
Ексклюзив
путін
Поразкою для України була б згода на реалізацію навіть частини плану Путіна, - дипломат Шамшур
16:38
Каменських, Полякова і Дорофєєва виступлять на фестивалі Лайми Вайкуле 
16:33
Оновлено
путін
Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту": Столтенберг та МЗС України прокоментували
16:28
У порт Маріуполя вперше з початку окупації зайшов російський танкер
16:21
Зеленський
"17-річних дівчат вербують до армії Зеленського": фейки та маніпуляції західних ЗМІ за 14 червня
16:21
Ексклюзив
Випускники білоцерківської школи
Випускники білоцерківської школи відмовилися від святкувань заради купівлі дронів
16:12
"Я і Фелікс"
Стрічка "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха зʼявилася ще на трьох стримінгових платформах
16:08
У Харкові зник безвісти український журналіст і волонтер Олександр Лапшин
16:05
Вступні екзамени
В Україні назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024
16:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вудка, а не риба. Яку безпекову угоду підписали Байден та Зеленський? 
15:42
Leopard, HIMARS та IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
15:33
Зірки "Бріджертонів" показали, що зламали реквізит під час зйомок сцени сексу
15:32
Зеленський зустрівся з Папою Римським
Обговорили роль Святого Престолу у встановленні миру: Зеленський в Італії поспілкувався з Папою Римським
15:23
Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Моді на полях саміту G7
15:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог не може закріпитися в Новоолександрівці: речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок
14:59
Віктор Медведчук
Суд заборонив 8 проросійських організацій Медведчука в Україні, які готували держпереворот 2022 року
14:55
Окупанти готуються "евакуювати" з Криму музейні цінності півострова, - Спротив
14:40
На фото: Надя Дорофєєва
Дорофєєва повідомила, що шахраї незаконно використали її фото для реклами казино
14:26
тест на наркотики
В Україні змінять процедуру огляду водіїв на наркотики
14:21
Маріуполь
Окупанти обладнали логістичну базу військових біля житлових будинків у Маріуполі, - Андрющенко
14:05
парламент Польщі
Уночі на дах парламенту Польщі проникли невідомі
14:02
OPINION
Андрій Яніцький, журналіст, телеведучий
Про так звані Дніпропетровську та Кіровоградську області
13:33
Поліція та СБУ викрили схему спецслужб РФ, за якою вербували українських підлітків
13:29
У Києві працівник виніс із банку в рюкзаку $400 тис.: що йому загрожує
13:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV